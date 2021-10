Boniek: «Mondiale ogni due anni? E’ una cosa da malati mentali. Wenger ha dormito male»

Il vicepresidente dell’Uefa, Zibì Boniek, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Mondiale di calcio ogni due anni:

“Da dove nasce questa cosa? Da una casa di malati mentali: non esiste. Se lo fai, non c’è spazio per altre competizioni. E poi non puoi fare più le qualificazioni: allora le nazionali devono sciogliersi. Wenger? Gli voglio bene, ma ha dormito male”.