Biasin: Orsato è un arbitro bravo, ma è un no-Var. Pecca di supponenza

Su Libero. Pensa di essere il migliore e forse è anche vero, ma per essere ‘il migliore’ devi inchinarti alla tecnologia, cosa che lui non fa (quasi) mai

Daniele Orsato è un arbitro bravo, scrive Fabrizio Biasin su Libero, ma il suo problema è quello di essere no-Var, oltre che supponente.

“Pecca di supponenza. E non è la prima volta. Pensa di essere il migliore e forse è anche vero, ma per essere ‘il migliore’ devi in qualche modo inchinarti alla tecnologia, cosa che Orsato non fa (quasi) mai”.