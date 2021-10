Bartomeu: «Il progetto Superlega esiste dal 2016. Ceferin sapeva tutto, ne parlammo con lui»

Parla l’ex presidente del Barcellona: «Bisogna però rispettare i campionati nazionali, come avviene col basket. Nel 2016 c’era anche il Bayern»

In Spagna, anzi in Catalogna, è stato il giorno di Bartomeu l’ex presidente del Barcellona che ha rilasciato due interviste al Mundo Deportivo e a Sport i due quotidiani sportivi catalani.

Bartomeu ha difeso la gestione del Barcellona e ha parlato anche della Superlega dicendo che era un progetto nato alla luce del sole, addirittura nel 2016, di cui Ceferin era stato ampiamente informato.

Sono stato uno dei primi a lavorare per la Superlega, già nel 2016. Non è un progetto del 2020. Juventus, Bayern, Real Madrid c’erano già allora e ne parlammo insieme con il presidente Ceferin. Fu in quella occasione che Uefa ed Eca decisero di sfruttare congiuntamente i diritti della Champions League e dell’Europa League, raddoppiando le entrate dei club.

Si tratta di un progetto molto interessante fino a quando, però, viene rispettato il ruolo dei campionati nazionali. Le due competizioni possono vivere perfettamente in parallelo, come avviene con il basket.