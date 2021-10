Australian Open solo per vaccinati: «Il palmares non conta». Djokovic: «Forse non ci sarò»

Il premier dello stato di Victoria: “Al virus non importa quale sia il tuo ranking in classifica o quanti Slam hai vinto”

“Il palmares non conta”, dice Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria. Chi vuol giocare gli Australian Open dovrà essere vaccinato. Le regole sanitarie valgono per tutti, campioni o meno. E così quello di Melbourne potrebbe diventare il primo Slam solo per vaccinati, tenendo fuori tutti quei giocatori no-vax o ni-vax che fanno barricata. A cominciare dal più ingombrante di tutti, Novak Djokovic.

Se Andrews oppone un orgoglioso “al virus non importa quale sia il tuo ranking in classifica o quanti Slam hai vinto”, il numero uno del mondo si ritrae:

“Ancora non so se andrò a Melbourne. Non voglio rivelare se io sia o meno vaccinato, è una questione privata e una domanda inappropriata. La gente si sta spingendo troppo in là prendendosi la libertà di chiedere e giudicare una persona. Ovviamente vorrei andare a giocare in Australia, vedremo quali saranno le decisioni finali sui protocolli”.

In una intervista al quotidiano Blic Djokovic dice che “Qualunque cosa tu dica ‘sì, no, forse, ci sto pensando’, ne trarranno vantaggio. Certo che voglio andare, l’Australia è il mio torneo del Grande Slam di maggior successo. Voglio competere. Amo questo sport e sono ancora motivato. Il mio manager, che è in contatto con la Australian Tennis Federation, mi dice che stanno cercando di migliorare le condizioni per tutti, sia per chi è stato vaccinato sia per chi no”.

Se anche il governo federale dovesse in qualche modo concedere il visto ai tennisti non vaccinati, “resta l’obbligo della quarantena di varie settimane” per chi arriva da fuori.