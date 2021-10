As: il Bayern Monaco pronto ad offrire 100 milioni per Osimhen

Secondo quanto scrive As, il Bayern Monaco sarebbe pronto ad offrire 100 milioni al Napoli per Victor Osimhen. Il club tedesco intende sbaragliare la concorrenza del Real Madrid.

“Victor Osimhen è uno dei giocatori ricercati dal Real Madrid. Il 22enne attaccante nigeriano è una delle rivelazioni della Serie A grazie ai suoi otto gol in nove partite con il Napoli. È nel mirino dei Blancos nel caso in cui le opzioni di Mbappé, Haaland o Lewandowski vacillino. Tuttavia, un avversario duro si è intromesso in questa situazione. Si è appena appreso che ora il Bayern farà un’offerta notevole per Osimhen. Il club bavarese è disposto a offrire più di 100 milioni di euro questa estate per il suo trasferimento”.