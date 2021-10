Amazon: «Lo sport è perfetto per attirare nuovi clienti»

L’Intervista della Faz a Marie Donoghue, responsabile dei contenuti sportivi: “La nostra offerta per la Premier ci ha fatto ottenere il numero più alto di nuovi clienti in due giorni»

Marie Donoghue è la vice-presidente di Global Sports Video, è responsabile del business dei contenuti sportivi internazionali di Amazon, che opera in oltre 240 Paesi. Lo Sports Business Journal l’ha recentemente votata come una delle “persone più influenti nello sport”. E dice che “lo sport è il miglior reality del mondo, perfetto per innovare”. Lo dice in un’intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, dalla quale traspare tutta la visione, non solo commerciale, del colosso Amazon riguardo alla fruizione dei contenuti sportivi.

Tanto per cominciare c’è un ribaltamento di prospettiva. Per Amazon lo sport non è il prodotto. E’ un mezzo, un servizio per fidelizzare la clientela e acquisirne di nuova.

“Utilizziamo lo sport in modo che i nostri membri Prime abbiano un altro vantaggio di appartenenza, che possano godere di tutto ciò che abbiamo da offrire di più. Se siamo in grado di portare il pubblico allo sport, allora siamo anche in grado di portarlo in altre aree su Amazon. Le attività sportive esclusive sono un ottimo modo per attirare l’attenzione. La nostra offerta della Premier League è stata una delle due principali ragioni di crescita nel Regno Unito di nuovi membri di Amazon Prime Video. Nei primi due giorni abbiamo ottenuto più nuovi membri che mai. In altre parole, il calcio è incredibilmente popolare e cambia il comportamento dei clienti”.

Nel mondo, i clienti Amazon Prime possono guardare, il football americano nella National Football League, le partite di calcio di Premier League, Ligue 1 e Champions League, il tennis di US Open e ATP Finals, il baseball della Major League.

“Lo sport è sempre stato incredibilmente interessante. Le stesse trasmissioni sportive non sono cambiate nel corso dei decenni. I grandi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni sono scaturiti dai nuovi access point, dai nuovi terminali e dalle innovazioni tecnologiche. Lo sport è il miglior reality show del mondo, imprevedibile e con superstar mondiali. E quando le persone avranno un migliore accesso attraverso diversi dispositivi e la classe media continuerà a crescere a livello globale, lo sport ne trarrà beneficio”. “Siamo convinti che lo sport sia esattamente il campo giusto per l’innovazione. Noi emittenti possiamo fornire un’enorme innovazione nella presentazione. E questo vale anche per la pubblicità, tra l’altro. La pubblicità può diventare molto più personale. C’è un grande potenziale lì”.