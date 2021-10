Allegri: «Una Juve che prende gol così al 95′ non si è mai vista, non può esistere. Siamo stati dei polli»

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo per 2-1 allo Stadium, ai microfoni di Dazn l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.

Aveva detto che i ragazzi avrebbero dovuto essere responsabili. Cosa succede?

«Abbiamo perso ordine dopo il pari, non dovevamo assolutamente prendere il gol del 2-1, ci voleva più lucidità. Ci sono partite che se non vinci non puoi perdere, è la seconda volta che perdiamo in casa, non è più un caso, dobbiamo essere realisti e capire che si deve giocare in un altro modo e stare più attenti, soprattutto contro squadre come il Sassuolo».