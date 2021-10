Allegri: “Orsato? Caos tipico italiano, ognuno potrebbe recriminare su qualcosa”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha presentato la partita contro lo Zenit in conferenza stampa.

De Ligt è recuperato, giocherà lui insieme a Bonucci e Szczesny. Gli altri devo vedere come stanno, Arthur avrà un minutaggio maggiore ma non so se partirà dal primo minuto. Morata invece è totalmente recuperato e potrebbe essere titolare. Dybala non è ancora rientrato in gruppo ma dovrebbe essere a disposizione con l’Inter.

La squadra ha piacere anche a difendere ed è una cosa bella, bisogna migliorare in entrambe le fasi. I risultati aumentano l’autostima e si lavora con maggiore serenità. Ad un certo punto la palla scotterà e noi dovremo farci trovare pronti. Lo Zenit ha valori tecnici importanti, bisognerà fare una bella partita.

Orsato? Il caos scaturito fa parte dell’Italia, ognuno avrebbe da recriminare su qualcosa domenica, tra gli arbitri sta avvenendo un cambio generazionale, ma sono bravi e bisogna dar loro tempo.