Allegri: «Alex Sandro? Poverino, ieri invece che andare nello spogliatoio ha sbagliato anche porta»

Prima della partita contro la Roma, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Che lavoro ha chiesto a Kean?

“Dovrebbe fare gol, sarebbe una cosa molto importante. E’ una partita bella, tra l’altro c’è anche più pubblico stasera grazie alle nuove normative, quindi per noi è una partita importante perché ci permetterebbe di fare un ulteriore salto in classifica”.

Cosa ha fatto la differenza per tenere fuori Alex Sandro?

Si aspettava le parole di Mourinho in conferenza? E’ stato molto carino..:

“Innanzitutto c’è grande rispetto, grande stima da parte mia nei suoi confronti, perché non dovrebbe esserlo non lo so. Poi è un grande allenatore e credo che per il campionato italiano sia bello averlo qui di nuovo. Stasera non è una sfida Allegri-Mourinho, è una sfida tra Juventus e Roma e tra i giocatori che vanno in campo. Io cercherò di fare meno danni possibili e poi vediamo dopo”.