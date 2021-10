Al Grenoble il cinema al femminile europeo

L’infanzia e gli stupefacenti, la satira finanziaria e l’intimità personale, la famiglia, l’immigrazione, la dipendenza dai media digitali e l’esorcismo. Senza trascurare il rock e l’arte cinematografica

Le registe europee si danno appuntamento a Napoli da ottobre e dicembre con 16 lungometraggi internazionali e 13 corti per nove giornate di proiezione. È questo il corpus del progetto che accoglie in città le cineaste del Vecchio Continente, protagoniste di una speciale rassegna che diventa focus sulla narrazione cinematografica attuale. “Europa – Cinema al femminile” nasce da un’idea della produttrice indipendente Antonella Di Nocera coordinata dalla 15 06 Film con la direzione organizzativa di Elisa Flaminia Inno ed il supporto del comitato scientifico che include Luigia Annunziata, Lucia Cardone, Anna Masecchia e Maria Carmen Morese, e per due mesi darà spazio a autrici|réalisateur pronte a portare in dote il proprio linguaggio: un’intima visione di fatti e persone, la volontà di dialogare a partire da storie e personaggi del grande schermo, nei racconti provenienti da Francia, Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Austria, Polonia, Germania, Lituania, Fiandre, Bulgaria, Ungheria, Slovacchia.

In particolare Napoli celebra le poetiche di Kamir Aïnouz, Lucía Alemany, Helena Třeštíková, Susanna Nicchiarelli, Sandra Wollner, Agnieszka Smoczynska e Alison Khun, convocate a Sud per confrontarsi con gli spettatori in platea in presenza. Lo spirito è quello proporre al pubblico del Mediterraneo una selezione tra le migliori opere filmiche recenti di talentuose registe del panorama europeo con appuntamenti suddivisi in proiezione e incontro live con ciascuna autrice. Per l’inaugurazione di giovedì 28 ottobre, che prevede una doppia proiezione – alle 17.30 “Cigare au miel” diretto da Kamir Aïnouz, presente in sala; ed alle 19.30 “La inocencia” con la regia di Lucía Alemanny – gli spettatori saranno accolti dal console generale nonché direttore dell’Institut Français di Napoli, Laurent Burin des Roziers, dalla coordinadora cultural dell’Instituto Cervantes Napoles, Giovanna Del Bello, dalla direttrice del Goethe-Institut Neapel, Maria Carmen Morese, da Guendalina Carbonelli della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Antenna della direzione generale Traduzione, da Georg Schnetzer, direttore del Forum austriaco di cultura di Roma.

“Europa – cinema al femminile” proporrà così una serie di narrazioni dedicate a svariati argomenti di attualità e arte: l’infanzia e gli stupefacenti, la satira finanziaria e l’intimità personale, la famiglia, l’immigrazione, la dipendenza dai media digitali e l’esorcismo. Senza trascurare il rock e l’arte cinematografica, nel caso dei ritratti della cantante Nico (Velvet Underground) e del regista premio Oscar Milos Forman. Tutto ciò avverrà nella Salle A. Dumas dell’Institut français de Naples Le Grenoble, – Via Crispi 86 a Napoli – da giovedì 28 ottobre a lunedì 20 dicembre, con due proiezioni ogni settimana a ingresso libero (accesso consentito agli spettatori possessori di green pass). Fa eccezione l’epilogo, in cui sarà omaggiata la cineasta Alice Guy-Blaché con i 13 corti. Ingresso libero fino a esaurimento posti, infoline 081 761 6262.