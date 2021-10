Ad Acerra il Festival Variazioni di genere, un intreccio di linguaggi e contaminazioni

Dal 14 al 23 ottobre, 20 spettacoli, 4 performance per il teatro ragazzi, laboratori, incontri e visite guidate con la partecipazione di compagnie provenienti da tutta la Penisola

Dal 14 al 23 ottobre il Castello dei Conti di Acerra, sede del Museo di Pulcinella, ospiterà il Festival “Variazioni di genere”, un incontro tra le differenti discipline dello spettacolo, in un intreccio di linguaggi e contaminazioni di genere che garantiscono una proposta culturale ricca e variegata.

36 appuntamenti concentrati in 10 giorni, 20 spettacoli, 4 performance per il teatro ragazzi, differenti tipologie di laboratori, incontri e visite guidate con la partecipazione, oltre a protagonisti della musica e del teatro napoletano, anche di compagnie provenienti da tutta la Penisola.

Il Festival vede la partecipazione di oltre 30 tra compagnie e collaborazioni, che condividono una visione interdisciplinare della spettacolarità nell’intreccio tra prosa, musica, danza, circo, teatro di strada e della tradizione con le guarattelle. La rassegna punta anche sulle attività laboratoriali e sul coinvolgimento dei piccoli. Proprio qui ad Acerra, che secondo la tradizione ha dato i natali a Pulcinella e nel Castello dei Conti trova sede il museo a lui dedicato, ci sarà una giornata in onore della celebre maschera: ‘A Jurnata ‘e Pulecenella. Non solo: dal Sud si vira verso il Nord con La Zornada de Arlechin, realizzata in collaborazione con A. Ge Acerra odv. Dunque, una sezione ragazzi molto ricca e differenziata, segno della volontà di avvicinare i più piccoli alla commedia dell’arte, alla ‘guarattelle’ napoletane attraverso attività ludico-ricreative e spettacoli dedicati.