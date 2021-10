A Bergamo non si sono tolti il vizio, Reina colpito alla testa

Continua a essere culla dell’inciviltà e dell’incultura sportiva. Attendiamo nette prese di distanza di Gasperini e Percassi

A Bergamo l’inciviltà regna sovrana, assieme alla mancanza di cultura sportiva. Con la Lazio in vantaggio per 2-1, dalla curva atalantina è piovuto di tutto in testa a Reina. Il portiere spagnolo è stato persino ammonito da Guida per perdita di tempo. Soltanto in Italia accade che gli arbitri diano man forte agli incivili. Reina non ha fatto alcuna scena, ovviamente si è fatto male. Bergamo è una città nota per episodi del genere. Poi danno dei piagnoni agli altri, come accadde per Alemao. Chissà se ascolteremo qualche parola di Gasperini e/o di Percassi sull’inciviltà dei propri tifosi. Noi una idea ce l’abbiamo.