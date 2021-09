Zan: «A Mykonos ho visto un leghista che si è sempre opposto alla mia legge che baciava un uomo» 

Repubblica riporta la denuncia del parlamentare: «Su 945 parlamentari solo 4 sono dichiaratamente omosessuali, ma io so che ci sono gay in Forza Italia e in Fratelli d’Italia»

Alessandro Zan, al cui nome è legata la proposta di legge contro l’omotransfobia, denuncia:

«Oggi tra Camera e Senato, ci sono 945 parlamentari. Quelli apertamente gay e lesbiche sono quattro: Ivan Scalfarotto, Tommaso Cerno, Barbara Masini e io. È statisticamente impossibile che siamo solo noi quattro e io so per certo che ci sono parlamentari gay in Forza Italia e in Fratelli d’Italia. In vacanza a Mykonos ho incontrato un deputato della Lega, del quale mi ricordo cartelli particolarmente aggressivi contro la legge Zan. Stava baciando un uomo».