Vigorito: “Vorrei che De Laurentiis appoggiasse la filosofia che ci si arricchisce anche perdendo”

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport di cui si riporta un estratto.

L’amichevole? Era una promessa fatta tra me e De Laurentiis e ci siamo detti di mantenerla. Io ho sempre pregato Aurelio di sviluppare questo rapporto fra Napoli e Benevento. Napoli è la squadra della Campania. I tifosi del Benevento penso che abbiano i colori giallorossi e azzurro. Questo può far solo bene al calcio, possiamo mettere insieme le capacità imprenditoriali di De Laurentiis e quelle di un presidente più piccolo per fare del bene. Io dico sempre alla fine nei 90′ minuti non ci giochiamo la vita, i tre punti li possiamo prendere anche la settimana dopo. Vorrei che Aurelio mi appoggiasse la filosofia che ci s’arricchisce anche perdendo, come io vorrei imparare delle cose da lui.