Vieri: «Osimhen? Spalletti lo migliorerà, ma bisogna avere pazienza e in Italia non sempre ce n’è»

La Gazzetta dello Sport intervista Christian Vieri. Il tema è il campionato appena avviato. C’è spazio anche per il Napoli. Gli viene chiesto se nella furia di Osimhen rivede un po’ se stesso. Risponde:

«Che sia forte si è già visto l’anno scorso, la novità è che Spalletti lo migliorerà. Ma lui è il classico giocatore con cui bisogna avere pazienza, e in Italia non sempre ce n’è ».

Su Insigne:

«Ora le faccio tre o quattro nomi: Mbappé, Sergio Ramos, Alaba, Donnarumma. Ormai non sono pochi i giocatori che vanno via a scadenza o che comunque ci vanno molto vicini. Fa parte del calcio: se non trovi un accordo, te ne vai. E nel frattempo la testa non cambia, sei comunque libero mentalmente. Secondo lei, se anche non dovesse firmare, Insigne avrebbe problemi a trovare una squadra?».