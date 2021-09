In panchina Manolas, Zielinski, Lozano. Sono le scelte di Luciano Spalletti per Udinese-Napoli in programma tra poco.

Udinese-Napoli, formazioni: giocano Rrahmani, Elmas, Politano. In panchina Manolas, Zielinski, Lozano. Sono le scelte di Luciano Spalletti per Udinese-Napoli in programma tra poco.

Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Elmas, Politano, Osimhen, Insigne.