Tiago Pinto: «Non vogliamo fare la guerra a nessuno, ma le decisioni arbitrali ci hanno danneggiati»

Ai microfoni di Sky, prima del fischio di inizio di Zorya-Roma, il direttore generale del club giallorosso Tiago Pinto.

«La Roma non si nasconde dietro a niente e nessuno sui risultati, quando perdiamo la prima cosa è capire dove dobbiamo migliorare, ma purtroppo in tre giorni, tra Udinese e Lazio, abbiamo avuto criteri arbitrali totalmente diversi che ci hanno danneggiati, è questo che abbiamo detto. Non vogliamo una guerra, vogliamo rispettare tutte le istituzioni, ma siamo arrabbiati».