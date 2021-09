Spalletti: «Questa squadra ha un carattere forte che era uno dei punti deboli del Napoli»

«Osimhen deve ancora conoscere delle cose, poi diventerà super. A volte butta via corse inutili e tecnicamente ci si può mettere qualcosa nel modo di calciare in porta»

Spalletti dopo Leicester-Napoli 2-2.

La squadra ha iniziato nella maniera giusta e poi ha perso qualche palla nella costruzione, e ci è costato caro. Ha sempre cercato di fare il nostro disegno, ha cercato di giocare per tutta la partita. Ha tenuto sempre la partita in equilibrio e poi ha avuto anche la reazione dopo aver preso gol quando saremmo potuti andare in difficoltà dal punto di vista morale. Ci hanno messo qualcosa in più. Grazie a chi è entrato, non ai miei cambi.

Da quel che si vede dalla partita di stasera, la squadra ha un carattere forte che era un po’ uno dei punti deboli. Stasera ha avuto una grande reazione. I cambi? Io devo solo farli giocare. se quando entrano, dimostrano questa qualità, diventa tutto più facile.

Osimhen deve ancora conoscere delle cose, poi diventerà extrabomber, superbomber. Deve trovare un po’ di precisione nelle scelte che fa e nei movimenti, a volte butta via corse inutili e tecnicamente ci si può mettere qualche cosa anche nel modo di calciare in porta.