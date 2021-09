Spalletti: «Quando vedo calciatori che hanno qualità e non si impegnano, mi girano»

Spalletti a Dazn al termine di Napoli-Cagliari 2-0

Siete un gruppo vero, anche chi è subentrato

È una rarità?

«Dipende. Per poter ambire ad entrare in Champions bisogna che sia una qualità diffusa, se uno non ce l’ha bisogna che lo aiutino i compagni e che glielo si faccia capire. Non sono tuo amico se non mi dai la maglia, è un discorso sbagliato. Questo non è il comportamento che debbono avere. Fino ad ora c’era da entrare in condizione e da far tirare la caretta a qualcuno, non c’era bisogno di fare turnover. Quando giochi così spesso ci vogliono calciatori che si sono allenati bene e non che hanno il naso storto perché non hanno giocato. Io oramai ho 63 anni, sono stato un calciatore scarso e un allenatore scarso però mi sono sempre fatto il mazzo dalla mattina alla sera e qualche volta ho vinto contro allenatori più forti. Quando vedo calciatori che hanno qualità e non ci mettono impegno per completarla con l’allenamento mi girano»