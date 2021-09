Spalletti: «Quando abbiamo raggiunto la parità numerica pensavo di sistemare la partita, ma non siamo stati bravi» (Diretta video)

In conferenza: «Il rosso a Mario Rui che ci ha creato grandi difficoltà, era da rosso. In dieci abbiamo fatto più fatica»

Le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza dopo la sfida di Europa League contro lo Spartak

«Quando abbiamo raggiunto la parità numerica pensavo di sistemare la partita, ma non siamo stati bravi ad essere ordinati in campo»

«Abbiamo cominciato molto bene poi ci siamo creati le chance da 2-0 mai concretizzate. Poi c’è stato il rosso a Mario Rui che ci ha creato grandi difficoltà, era da rosso. In dieci abbiamo fatto più fatica, siamo stati costretti ad abbassarci e quindi alla fine del primo tempo ho cambiato un po’ di situazioni per avere la possibilità di giocatori in grado di strappare e ribaltare l’azione. Su Manolas c’era un cartellino rosso che è mancato. Abbiamo perso un po’ d’ordine e loro usavano gli esterni sui quali arrivavamo lunghi»

Ha un volto triste

«Io non sono triste, dispiaciuto perché la mia squadra ha perso una partita che aveva preparato in maniera corretta. Sempre secondo me ci sono ancora degli spazi in cui ci possiamo inserire, dobbiamo solo stare tranquilli e fare un’analisi di quello che è successo e proseguire per la nostra strada»