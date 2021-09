Spalletti: «I tifosi giocano con noi. Dobbiamo sapere che siamo coloro che portano Napoli dentro il campo»

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo aver portato a casa la vittoria contro la Juve

Sulla partita:

«La differenza l’ha fatta la compattezza della squadra, che non si è disunita dopo il gol della Juventus. Siamo stati sempre in equilibrio, cercando di forzare il passo senza riuscirci perchè la Juve si abbassava bene davanti l’area di rigore. Loro hanno un blocco difensivo che tutti conosciamo e nello stretto diventano dei leoni. Con Ounas qualcosa in più abbiamo fatto, mettendo cross e palle dentro grazie anche alla pressione dei due centrocamposti. Noi volevamo fare la partita»

Sulle tre vittorie:

È ancora presto per tracciare i bilanci. Abbiamo vinto tre gare meritate ma con grande fatica. C’è un movimento dietro che caccia lacrimoni da coccodrillo, ma alle spalle hanno artigli che graffiano. Prima della partita non mettetemi mai avanti agli avversari, mettetemi al pari: se poi vinco tanto meglio»

Su Anguissa:

Sui tifosi:

«Loro sono dei calciatori, vengono allo stadio per faticare e giocare con noi. Non la vivono da spettatori, si percepisce l’amore che hanno per la squadra. Hanno questa alimentazioni d’amore per la squadra e ce la trasferiscono. Noi dobbiamo sapere che siamo coloro che portano Napoli dentro il campo»