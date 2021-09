Sacripanti: “Napoli mi affascina per la sua accettazione del diverso”

Il coach della GeVi Basket Napoli al Corriere dello Sport: “È una città meravigliosa, che ha arte e storia. Per la squadra siamo partiti da un concetto di serietà”

Pino Sacripanti, coach della Gevi Basket Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Cosa le sta dando Napoli come città?

«È una città meravigliosa che ha arte, clima, mare, storia, umanità, accoglienza, l’accettazione del diverso. E questo mi ha sempre affascinato»

Avete creato una squadra che è un mix tra veterani come Mayo, Elegar, Rich, Parks, e debuttanti in A come Velicka e McDuffie: con quale obiettivo?