Rui Vitória: «Anche io sono stato ammonito, ma la partita è finita e abbiamo segnato tre gol vincendo» (Diretta video)

Le dichiarazioni del tecnico dello Spartak Mosca, Rui Vitória, al termine della sfida contro il Napoli

Credeva nella vittoria dopo l’1-0 dopo pochi secondi?

«Non è stato facile, abbiamo avuto difficoltà sin dall’inizio e vedevamo il Napoli superiore. Sia per me, sia per i giocatori non è stato facile, però poi abbiamo acquisito sicurezza e dopo è cambiato lo spirito: abbiamo cercato la giocata di qualità e ci siamo riusciti, sono molto felice per la reazione e per la vittoria, è importante per noi ed è fantastica. La dedichiamo ai tifosi che sono venuti qui a sostenerci»