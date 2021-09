«Ronaldo crea tanti problemi quanti ne risolve». Anche a Manchester va già così

Carragher sul Telegraph: “Siamo brutalmente onesti: lo United lo ha preso solo perché aveva saputo che lo voleva il Manchester City”

“Nonostante tutta la comprensibile euforia all’Old Trafford per il ritorno di Cristiano Ronaldo, il suo ingaggio causa tanti problemi quanti ne risolve, per Ole Gunnar Solskjaer”.

E’ il tormentone che un po’ perseguitato a Torino, e ora dopo nemmeno un mese a Manchester stanno già così. Il giudizio è di Jamie Carragher, dalle colonne del Telegraph.

“Sono certo che Ronaldo sfiderà Kane, Salah e Lukaku per la Scarpa d’oro di questa stagione. Come abbiamo visto lo scorso fine settimana contro il Newcastle, la semplice presenza di Ronaldo è una certezza di gol. Ma la domanda più ampia per lo United è se l’arrivo di Ronaldo li avvicina di più ad essere una squadra in grado di vincere di nuovo il titolo e la Champions League, o no. Sulla scorta delle prime partite, pur avendone vinto tre su cinque, direi di no. La capacità di vincere le partite di Ronaldo renderà inevitabilmente lo United più forte. Quello che il suo arrivo da solo non può fare è trasformare lo United in un’unità vincente o imporre il modo distintivo di giocare che ancora manca“.

“La sconfitta dello United in Champions League mi ha colpito come classico esempio di allenatore che per non scontentare nessuno prova ad accontentare tutti. E questo potrebbe diventare un problema ricorrente, in parte un effetto a catena dell’arrivo di Ronaldo”.

“Siamo brutalmente onesti: il Manchester United ha puntato Ronaldo solo dopo aver saputo che il Manchester City lo avrebbe preso. Se fossero entrati nel mercato estivo dando la priorità a un centravanti, ne avrebbero preso uno prima di pagare 72,9 milioni di sterline per Sancho”.

“L’impatto più immediato è su Sancho, che ora sta lottando con Greenwood per la sua posizione a destra. Ha giocato sulla fascia sinistra nelle sue prime due apparizioni con lo United, cambiando fascia a metà settimana prima di essere sostituito in anticipo quando la squadra è finita in 10 uomini. Ci sono conseguenze anche per Pogba. Dopo il suo inizio incoraggiante, è tornato a centrocampo contro Wolverhampton, Newcastle e in Champions. Dove si inserirà Marcus Rashford nell’equazione? E poi c’è Edinson Cavani…”.