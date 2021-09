Quando è uscito Godimhen hanno esultato tutti, soprattutto Godin

Mario Rui ha fatto colazione con l’Ovomaltina. Il prossimo passo per il camerata Sarri sarà il trasferello di Chinaglia spacciato per tatuaggio e la foto di Almirante nel portafoglio

Il mio Napoli-Cagliari 2-0

“E ora, dopo 2 trasferte sublimi, come vedremo il Napoli opposto a squadre chiuse e organizzate, tipo il Cagliari, che si cementano in area di rigore?” Risposta secca del Minao: già l’abbiamo visto contro la Juve.

Giusto, come ho fatto a non pensarci.

“Contro la Juve, la squadra ha dovuto rincorrere da subito per la cazzata di Manolas, col Cagliari invece riuscirà a scardinare il fortino con più tranquillità e consapevolezza?” E il Minao ha spiegato: certo, perché non ci sarà bisogno di rimontare e sicuramente perché Manolas non giocherà…

Giusto, come ho fatto a non vederlo.

Poco prima, ho però visto a Roma, come ai tempi della Sangiovannese, il camerata Sarri felice esultare per la conquista del derby e salutare la sua nuova curva, tenendo l’aquilotto al braccio. Prossimo step, il trasferello di Chinaglia, spacciato per tatuaggio, e la foto di Almirante nel portafoglio.

A La Spezia, ha continuato la stirpe secolare di chi ha visto segnare un Maldini. Ma soprattutto ho visto il Milan essere lì e vincere le partite senza bisogno del solito rigore a partita.

A Milano invece ho visto l’Inter prendere un rigore, sbagliarlo, meritare di perdere e non perdere.

Sempre a Milano, ho rivisto l’Atalanta. L’Atalanta fastidiosa di Gasperissa.

Tornando a ieri sera, ho visto Mazzarri presentarsi col suo mitico 3-5-2 che può trasformarsi all’occorrenza in 5-3-2 in fase di possesso e in uno spettacolare 7-2-1 senza palla.

Ho visto Zappa non a caso fare il Maggio e Deiola fare la controfigura assai pezzotta di Hamsik. In attacco, a detta del telecronista, il leader tecnico ed emotivo Joao Pedro e Nandez che avrebbe dovuto assisterlo, ma fin da subito, smaciullato da Rui, si è capito che assistenza e accompagnamento avrebbero fatto più comodo a lui.

E poi ho visto Strootman, Godin e Caceres completare la RSA.

Ho visto gli azzurri serenamente trovare il buco dopo 10 minuti. Zambo per Zielinski sulla destra e palla bassa in area a cercare un piede amico: se non è Godin, é Godimhen. 1-0.

Ho rivisto lo stesso gol alla Scansdoria e ho rivisto scattare forte Zielinski. Dopo il gol, con la mano nel fianco, stava per abbandonarci. In apnea non è riuscito a esultare.

Ho visto Joao Pedro, il leader tecnico ed emotivo del Cagliari, venir anticipato e lasciato sul posto da Kulì.

E ho visto Nandez, che avrebbe dovuto assisterlo, farsi prima anticipare di testa e poi gabbare da una finta di Rui.

Ho visto il Napoli controllare ogni zona del campo e più volte dare la sensazione di poter affossare definitivamente il Cagliari. Ho visto il Cagliari superare la linea mediana 4 volte. Peccato non vedere più Cellino e il suo panino…

Nella ripresa, ho visto la gara incanalarsi sul solito binario, quando Godimhen ha deciso che era giunto il momento: spalle alla porta ha coperto la palla, è sfuggito alla marcatura come un capitone e si è involato sul fondo. Finta di cross di destro e rientro sul sinistro…

Godin e Godimhen sono le facce della stessa medaglia. Il nostro è la testa gialla e l’altro è la croce nera. Quella che sovente dovranno farsi i tifosi del Cagliari. In ritardo, la falciata dell’uruguaiano è senza appelli. Ho visto un rigore netto.

Ho sentito dire da Simone Inzaghi: il rigorista l’ho scelto io. Stamattina Dimarco li ha tirati bene.

Cioè, un rigore decisivo può essere calciato da chi la mattina si sveglia bene, non la fa molliccia, e in allenamento non ne sbaglia uno? Non Dzeko, né Lautaro, né Brozovic, né Perisic, né Boninsegna, ma Dimarco…

Secondo le sue teorie quindi, il nostro avrebbe dovuto tirarlo Mario Rui che ha fatto colazione con l’Ovomaltina e ha segnato tutti rigori della mattina con il nipote di 5 anni in porta.

Ho visto Insigne bucare Cragno e 2-0.

Il prosieguo ho visto che poteva regalare altre soddisfazioni, ma un po’ l’imprecisione, un po’ perché Mazzarri ha continuato con i 10 difensori e così il risultato non si è più sbloccato.

Non gli ho visto togliersi la giacca e non gli ho sentito cantare “felicità, è un bicchiere di vino con un panino…”. Ma a metà ripresa, finalmente, gli ho visto guardare l’orologio. Ho amato Mazzarri.

Ho rivisto all’improvviso Bellucci. Il nostro Claudio Bellucci. Ho amato Bellucci. Soprattutto Monica.

Ho visto entrare Lozano e sentire il Minao dire all’arbitro “scarfa ‘o cartellino” (anche se stavolta non ha procurato gialli).

E ho visto entrare Elmas e sentir il Minao dire a me “scarfa ‘o vafancul”.

Quando ho visto uscire Godimhen, l’intero stadio gli ha tributato una standing ovation. Hanno esultato tutti. Soprattutto Godin.

Ieri è stata la partita della consacrazione. È stato pazzesco. Immarcabile. Ho visto un fenomeno. Chissà se Milik è ancora vivo.

Ho rivisto Grassi. L’ho visto solo e sconsolato. Per me è e sarà sempre Grassi&Regini. Non ho amato Grassi&Regini.

Ho visto Ospina in campo. Giuro.

Ho visto il leader tecnico ed emotivo del Cagliari non toccare palla. E ho visto il suo assistente, Nandez, attaccare il poster di Mario Rui in camera, mentre calcia un rigore.

Ho rivisto Ciro Ferrara, commentatore su Dazn. Ho amato Stefan Schwoch.

Ho rivisto Demme e Mertens. Mi auguro per loro che Spalletti non li consideri solo alternative di Zambo e Godimhen. Altrimenti li vedremo “scarfare spesso la panca”.

Non ho visto il solito 4-0, ma anche stavolta la partita è finita al 55’.

Ho visto il Napoli sbatacchiare anche squadre chiuse e organizzate, tipo il Cagliari, che si cementano in area di rigore con tranquillità e consapevolezza.

Ho visto una sola squadra in campo.

Continuo a vedere una meravigliosa capolista. Felicità, è un bicchiere di vino con un panino…