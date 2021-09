Prima categoria, l’arbitro espelle l’allenatore per proteste, lui reagisce dandogli un pugno in faccia

La partita tra Oleggio Castello e Carpignano è stata sospesa. Scontato il 3-0 a tavolino in favore della prima e lunga squalifica al tecnico

L’arbitro espelle l’allenatore e quello reagisce prendendo a pugni il direttore di gara. Lo racconta La Stampa. E’ accaduto in Prima categoria, in provincia di Novara.

“Partita di calcio sospesa per aggressione all’arbitro, a pochi giorni dall’allarme del Comitato Regionale Figc sulla carenza numerica di fischietti. È accaduto sabato nel girone A di Prima categoria, a Paruzzaro, tra le novaresi Oleggio Castello e Carpignano. Nel secondo tempo, con i padroni di casa in vantaggio 2-0, l’arbitro Andrea Felis di Torino ha espulso l’allenatore ospite Giovanni Alosi. Dopo qualche accesa protesta, il tecnico del Carpignano ha sferrato un pugno al volto del direttore di gara. Quest’ultimo ha decretato la conclusione anticipata del match. Scontato il 3-0 a tavolino a favore dell’Oleggio Castello e lunga squalifica per l’allenatore”.