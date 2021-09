Preziosi: «Dazn non era preparata, sarebbe stata opportuna la collaborazione con Sky»

A Radio Anch’io Sport: «Sono uscito dal calcio e non ci entrerò mai più. Ho già dato e per oltre trent’anni».

Intervistato da Radio Anch’io Sport, l’ex proprietario del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato di Dazn.

«A Dazn non erano preparati per dare un servizio ai telespettatori. Un peccato che Sky sia stato fatto fuori, perché è un segnale semplice e leggibile. Loro devono investire ancora. È un peccato perché chi paga qualche domanda se la fa. Spero trovino soluzioni il prima possibile per dare un segnale decente agli spettatori. Io sono a favore di Sky, una collaborazione sarebbe stata opportuna».