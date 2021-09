Pioli: «Abbiamo vinto con personalità. Il campo dello Spezia è più piccolo, non è corretto»

Il Milan ha vinto sullo Spezia in trasferta per 2-1 grazie alle reti di Maldini e Brahim Diaz. Al termine del match il tecnico rossonero Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn.

“I trequartisti stanno lavorando molto per la squadra e sono determinanti nella fase di possesso e non possesso. E’ stata una partita complicata e questa è stata una grande vittoria: abbiamo giocato bene ma non benissimo e questo è importante “.

Brahim Diaz ha elogiato la personalità della squadra.

Sulla partita:

Su Daniel Maldini:

“ Daniel ha talento, ha tecnica e vede il gioco. Deve fare un po’ di più nella rapidità e nell’intensità nello smarcarsi, deve crescere soprattutto in quello. La prima partita da titolare l’aveva fatta un anno fa da falso centravanti ma ha lavorato tanto, oggi ha giocato nel suo ruolo e ha segnato un bel gol. E’ un giocatore che ci può dare tanto in futuro e che può crescere”.

Sulla profondità della rosa:

“Non vedo l’ora di avere una rosa profonda, il club è stato bravissimo a mettermi a disposizione una squadra completa. Abbiamo tante soluzioni e lo sforzo che dovremo fare sarà questo. E’ una partita che temevo perché le dimensioni del campo non sono quelle adatte, omogenee. Permettetemi di dire che non credo che sia corretto, in teoria le dimensioni di campo dovrebbero essere sempre tutte uguali per permettere a tutti di giocare sulla stessa superficie. Giochiamo ogni tre giorni e c’è bisogno di tanta disponibilità e tutti i ragazzi che entrano, danno tutto. Dobbiamo alimentare questa forza. Siamo stati una squadra forte dal punto di vista mentale e vincere soffrendo ci fa crescere. Questo è lo spirito da avere”.