Per Al Khelaifi il calcio è come una famiglia: “Trattiamoci con fiducia e rispetto e supportiamo l’Uefa”

Il presidente dell’Eca e del Psg: “Vogliamo unire il calcio europeo e costruire un futuro migliore per il benessere di tutte le parti in causa”

Nasser Al Khelaifi, presidente dell’Eca e del Paris Saint-Germain, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di una convention dell’ente.

L’Eca ritiene che la famiglia europea abbia bisogno di essere unificata. Dobbiamo cominciare a trattarci l’un l’altro con fiducia, onestà e rispetto. Solo così possiamo affrontare le sfide comuni che verranno.

Mentre la pandemia finirà per definire le strategie di breve termine, i problemi di cui discutiamo, insieme a tutti gli interessati della famiglia calcistica, definiranno questo bel gioco per generazioni.

A nome dei 247 club dell’Eca, siamo qui per supportare l’Uefa e ogni figura coinvolta in questa stanza per unire il calcio europeo e costruire un futuro migliore per il gioco per il benessere di tutti.