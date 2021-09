Paulo Sousa: “Zielinski non giocherà domani, non è pronto”

Il ct della nazionale polacca non impiegherà il centrocampista del Napoli, che dunque resta fortemente in dubbio anche per la Juventus

Paulo Sousa, commissario tecnico della Polonia, ha spiegato in conferenza stampa che Piotr Zielinski non sarà della sfida contro l’Inghilterra perché non ancora al meglio delle condizioni: “Non giocherà domani, non è ancora pronto”. Il centrocampista del Napoli non è mai sceso in campo con la nazionale in questa sosta, che ha trascorso allenandosi a parte.

Una situazione che dunque tiene sempre nella massima incertezza la sua presenza sabato alle 18:00 per la partita contro la Juventus.