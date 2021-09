Ounas è una Cinquecento con motore Abarth

La partita più attesa, quella che non sarà mai una partita come le altre, è un festival di errori.

Partono bene gli azzurri, ma vengono subito puniti da un erroraccio da pianto greco dell’uomo di Nasso, per il quale le bestemmie più colorite durano tutto il resto del primo tempo, e anche parte dell’intervallo. Primo tempo che gli azzurri giocano sotto shock e del tutto imballati.

In centro debutta Zambo.

Utilissimo ai nobili languori del Fenicottero andaluso, in cabina di regia.

Il Pibe di Fratta. È stanco e moscio per un’ora. Durante la quale per poco non imita Kostas nella vaccata dell’anno.