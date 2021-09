Napoli-Juve, problemi muscolari per Lobotka e Zielinski ancora out. La Gazzetta rilancia la tentazione Anguissa

Per il centrocampista slovacco dovrebbe trattarsi di un problema di natura muscolare. Spalletti valuta se schierare il nuovo acquisto

In vista di Napoli-Juventus, il tecnico azzurro, Luciano Spalletti, si trova a fare i conti con i guai a centrocampo. Zielinski non ha recuperato, dunque resta in forte dubbio per il match. E a questo si aggiunge l’infortunio di Lobotka in Nazionale, di cui scrive Tuttomercatoweb.it.

“Da valutare invece le condizioni di Stanislav Lobotka, uscito per infortunio – dovrebbe trattarsi di un problema di natura muscolare – nella sfida della Slovacchia contro Cipro”.

Tutto ciò potrebbe convincere Spalletti a schierare Anguissa titolare. Ieri la Gazzetta dello Sport lanciava la suggestione. Oggi la ripropone.

“L’infortunio di Zielinski potrebbe consigliare a Spalletti di inserire subito nell’undici titolare, Zambo Anguissa, il centrocampista camerunese, che si presenterà all’allenatore soltanto domani, quando rientrerà dagli impegni con la propria nazionale. Potrebbe essere una soluzione per dare maggiore consistenza alla mediana che avrà in Fabian Ruiz a destra e Lobotka centrale, due punti fermi. Le prossime 72 ore serviranno al tecnico anche per riflettere sull’opportunità o meno di rischiare un giocatore che domani conoscerà i nuovi compagni e, probabilmente, svolgerà con loro il primo allenamento. La tentazione c’è, comunque, diversamente sarà Elmas a completare il tridente centrale”.