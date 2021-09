Mourinho: «Non abbiamo giocato male, ma non da vincere 5-1»

L’allenatore della Roma Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la sfida con lo CSKA Sofia

Tutti si sentono coinvolti

«Non abbiamo giocato bene, coinvolti sì. È un gruppo fortissimo, si sta creando una squadra. Abbiamo parlato che se siamo squadra ora che vinciamo dobbiamo essere più squadra ora che viene la sconfitta. Non mi è piaciuta la qualità del gioco, non abbiamo girato palla come ci eravamo allenati. Il centrocampo con poca intensità. I due terzini non hanno spinto tanto. Nelle azioni difensive abbiamo perso tantissimo. Non abbiamo giocato male, ma non da vincere 5-1»