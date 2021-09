Monologo di Verstappen in Olanda, Hamilton insegue ma è caos Mercedes nel finale. Leclerc 5°

Non cambiano le prime cinque posizioni rispetto alla griglia di partenza, Bottas sul gradino più basso del podio. Sainz solo 7°

Non il più imperdibile dei gran premi, quello andato in scena in Olanda, che al termine dei 72 giri previsti ha premiato Max Verstappen, autore di un weekend praticamente perfetto. Il pilota di casa aveva conquistato la pole e ha mantenuto il primato praticamente per tutto il corso della gara, con Hamilton che ha provato ad insidiare la posizione senza riuscirci, complice anche un pit stop fatto nel momento sbagliato.

Il vero brivido della gara arriva nel finale: Bottas a due giri dalla fine toglie il giro veloce al compagno di squadra Hamilton, che è costretto a fermarsi al pit stop, consapevole che l’inseguimento a Verstappen non avrebbe portato a molto. L’inglese spinge nell’ultimo giro e riesce a riprendersi il fucsia del giro veloce. Da sottolineare la gran prova di Fernando Alonso, che ha chiuso al 6° posto, sorpassando nel finale la Ferrari di Sainz.