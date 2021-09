Miriam Sylla: «Certe critiche ci hanno ferito a livello personale. E se avessimo perso anche all’Europeo?»

Su Repubblica un’intervista alla capitana dell’Italvolley femminile, Miriam Sylla. Commenta le critiche ricevute dopo le Olimpiadi di Tokyo.

«Le aspettative le avevano i media, noi abbiamo solo lavorato e lavorato. Adesso che abbiamo vinto, è facile dire che siamo forti, le più forti del mondo. Certe critiche ci hanno colpito a livello personale. Non come giocatrici, ma come persone. Questo ci ha fatto male».