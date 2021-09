Miriam Sylla: «Abbiamo mangiato tanta m… ma ci siamo rialzate lottando»

Il capitano dell’Italia femminile del volley: «Abbiamo dimostrato di aver imparato dalle tante cadute. Invece di starci accanto, da casa siamo state attaccate»

Sulla Gazzetta dello Sport le parole del capitano dell’Italia femminile di volley, Miriam Sylla. La squadra ieri ha vinto l’Europeo. La sua presenza in finale è stata in dubbio fino alla fine per un infortunio al ginocchio sinistro.

«Mi avrebbe fatto troppo male non giocare questa partita. Per me e per il gruppo, forse serviva solo un po’ di coraggio. Abbiamo dimostrato che le tante cadute sono state delle lezioni, siamo arrivate qui con tanta fame. Ci sono state situazioni che non mi sono piaciute, soprattutto dopo le Olimpiadi. Invece di starci accanto, da casa siamo state attaccate e abbiamo mangiato tanta m….. Nonostante tutto ci siamo rialzate lottando e dimostrando che ci siamo».