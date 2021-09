Milan-Atletico Madrid in curva costerà 119 euro, scoppia la protesta del tifo «La dirigenza ponga rimedio»

Sulla Gazzetta la polemica sul caro biglietti in casa rossonera anche in virtù dei 48 euro chiesti dall’Inter per una curva contro il Real. Venduti già 3mila biglietti

Il Milan ha messo in vendita i biglietti per la partita di Champions contro l’Atletico Madrid ed è subito divampata la polemica. Un posto in curva costerà più di 100 euro (119, per l’esattezza). I tifosi si sono ribellati sul web. La Gazzetta ne scrive aggiungendo che i biglietti venduti sono già 3mila e che si arriverà presumibilmente al tutto esaurito.

“Per seguire la Champions dalle Curve serviranno 119 euro. Per il primo anello si va da 139 a 200, per il terzo anello da 69 a 89 euro. In tribuna da 310 a 490. Il paragone con Milan-Lazio di Serie A, domenica 12, spiega le differenze: terzo anello laterale a 19 euro, secondo tra i 54 e i 64, primo da 59 a 94. Anche se il disappunto nasce soprattutto dal confronto con la politica di costi nerazzurra: per Inter-Real Madrid del 15 settembre si entra in curva con 48 euro, meno della metà di quanto saranno costretti a sborsare i tifosi rossoneri. Dal primo anello si apprezzerà da vicino la sfida con meno di cento euro (da 85 a 95, 120 solo in alcune zone ristrette): il terzo anello non è in vendita in attesa che si riempiano gli altri settori”.

Curva Sud e Associazione Milan club hanno firmato una nota congiunta di protesta.

«Prezzi inammissibili. Invitiamo la dirigenza a porre rimedio».

Il club giustifica il caro prezzi sostenendo di essere in linea con il mercato internazionale, ma, scrive la rosea, per essere presenti ad Anfield, mercoledì prossimo per Liverpool-Milan, basteranno 59 sterline, 68 euro. E’ il prezzo

più alto di tutto lo stadio, che però può riempirsi senza limitazioni.