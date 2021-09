Michele Serra su Dazn: se questo è il progresso tecnologico, ridatemi Nando Martellini

Su Repubblica, Michele Serra spara su Dazn. Ieri al 30′ del secondo tempo di Napoli-Juventus il segnale è sparito, racconta.

“È come comperare un libro e scoprire che il capitolo prima del finale, quello che porta la trama al suo scioglimento, non c’è. È rimasto per errore in tipografia. È come comperare un panino al prosciutto e scoprire che il prosciutto (già pagato) non c’è. Eccetera. Quest’anno il calcio è più caro. Molto più complicato da vedere (tra streaming, satelliti e app richiede una disinvoltura tecnologica che non è di tutti: però, ben prima di capire se in quella caccia al tesoro di tasti e di connessioni sarai capace di orientarti, hai già pagato il biglietto). Ed è più scadente come servizio finale, almeno per quanto riguarda le prime tre giornate di campionato”.