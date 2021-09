Massimiliano Gallo: «Attori si nasce, ma il talento non basta, ci vuole un lavoro infinito»

Su Repubblica un’intervista all’attore Massimiliano Gallo, tra gli interpreti di E’ stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino. Ha 53 anni e vive un momento meraviglioso, ricco di film e di successi. Racconta il suo esordio sul palcoscenico, quando aveva 5 anni,

Racconta che quando Sorrentino lo ha chiamato per proporgli il ruolo nel film «ho detto sì prima ancora di leggere il ruolo». E parla del ruolo dell’attore.

«Bisogna stare attenti a quelle scuole che ti prendono in giro per anni, senza dirti la cosa principale: se non hai talento questo lavoro non lo puoi fare. Si nasce attori, ma non basta, ci devi aggiungere un lavoro infinito».