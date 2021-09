Luca Zingaretti: «Con Sorrentino farei qualunque cosa. Anche Cenerentola»

Su Repubblica un’intervista a Luca Zingaretti, interprete, per 20 anni, del ruolo del commissario Montalbano. Racconta le sue origini.

«Vengo da una famiglia della media borghesia romana. La nostra prima casa era in via della Magliana. Mia madre, donna estremamente vitale, lavorava all’Inail, è mancata lo scorso ottobre. Mio padre è stato funzionario alla Banca Commerciale Italiana. I miei si separarono quando avevo otto anni, ma da allora non è passato giorno in cui non si siano visti e telefonati almeno dodici volte. Si sono amati sempre, a debita distanza. Aquilino e Emma hanno avuto tre figli: Luca, Nicola e Angela. Le sembrerà ridicolo, ma siamo stati e siamo una famiglia molto unita».