Libero: Manolas sembra un giocatore da spiaggia. Il Napoli è già di Spalletti, la Juve studia per tornare di Allegri

Su Libero, Claudio Savelli commenta il risultato del match pomeridiano di ieri tra Napoli e Juventus, vinto dalla squadra di Spalletti per 2 a 1. In particolare, gli errori da entrambe le parti, che hanno portato al risultato.

“Certo, poi il calcio è bello perché è vario e la partita è decisa da tre papere. Una di Manolas, il cui atteggiamento è da giocatore da spiaggia, una di Szczesny, la terza della stagione, una quota sufficiente per diventare un problema, e una di Kean, entrato per segnare nella porta del Napoli e invece autore di un attentato al suo portiere. La differenza alla fine è che la Juve studia per tornare una squadra di Allegri mentre il Napoli già lo è, di Spalletti. Gioca di fatto come la sua ultima Inter, con tutti i pregi e i difetti del caso – una certa distanza tra gli uomini e una convergenza verso Politano, che non cambia mai il movimento, e infatti dopo il suo gol e la sua uscita diventa più imprevedibile – ma almeno è chiaro il piano di gioco. Nella Juve c’è confusione, l’idea di poter essere solida come un tempo stride con la presenza di giocatori incompiuti, tanti, troppi per pretendere il massimo”.