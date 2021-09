Lewandowski: «Molti marcatori lasciano da parte la poesia perché ormai se segni poco dicono che non sei buono»

A El Pais: «Non si analizzano più i 90 minuti della partite, si guardano solo le statistiche. I club investono su giovani il cui futuro è molto difficile da prevedere»

El Pais intervista Robert Lewandowski. Nel Bayern tutti aiutano tutti. Come si adatta una punta a questa filosofia?

«Ho sempre voluto essere un giocatore capace di fare tutto. Difendere, giocare di sinistro, di destro, con la testa, tenere palla, correre verso gli spazi… È importante essere flessibili per adattarsi a tutte le tattiche e i sistemi. Essere coinvolti in ogni circostanza del gioco fa bene al mio corpo e alla mia testa».

Qual è la prima regola che un nove deve seguire?

«Gli attaccanti passano il 70% del tempo con la porta alle spalle. Il 30% che passiamo davanti alla porta è più facile. Ecco perché è importante per me sentirmi mentalmente e fisicamente più forte del mio avversario e perfezionare tutte le tecniche che mi aiutano a guadagnare più spazio nella mia lotta con le difese, e quindi godere meglio di quel 30% del gioco di fronte all’obiettivo. Io lavoro su queste cose. Ogni cosa che faccio la faccio per prolungare la mia carriera. Amo questo lavoro e farò il possibile per rimanere al livello alto di un giocatore normale. So che il tempo non è illimitato. Ma i miei 33 anni sono solo un numero».

In questo calcio ad alta pressione molti grandi nove sono scomparsi. Come si fa a sopravvivere nell’età di falsi nove?

«Il calcio è cambiato e continua a cambiare. La domanda che mi sono posto è: “dovrei fare quello che voglio o quello che penso sia meglio per risolvere il problema?”. So che è difficile. Ma non voglio addormentarmi e svegliarmi tra tre anni per riconoscere che il calcio è andato avanti e io sono rimasto indietro. Preferirei fare due passi avanti facendo ciò che devo piuttosto che due passi indietro facendo ciò che potrebbe darmi piacere. Dimentica il sistema e il modello. Dobbiamo essere pronti. Ora giochiamo così tante partite che per me, parte della partita si gioca prima di scendere in campo. Evitando distrazioni e cercando di essere fresco. Se sei stanco, è difficile concentrarsi sull’obiettivo. Puoi sempre correre, difendere e passare la palla. Ma se sei stanco, la tua concentrazione si spegne un po’».

Molti bambini sognano di diventare calciatori perché amano il passaggio, il dribbling, il freestyle o la poesia di una giocata. Altri sognano il gol per il gol. Cristiano, Ibrahimovic, o anche Mbappé, sognavano di fare arte prima dei gol. Poi molti sono diventati marcatori compulsivi come Cristiano o Messi…

«Le aspettative sono così alte che se si segna un gol in meno rispetto ad altri marcatori molti dicono che non sei così buono. Ecco perché così tanti marcatori lasciano da parte la poesia. Perché in questo settore ci sono sempre più persone che non guardano le partite, né analizzano ciò che accade perché nella modernità c’è sempre meno pazienza a guardare con attenzione i 90 minuti delle partite, e vedere solo statistiche e ‘big data’. Se ti vedono comporre, dicono, “Ok, ero lì”. E se non segni, anche se sei stato brillante, dicono che hai sbagliato. Anche i giornalisti giudicano le partite attraverso i punti salienti! Questo mondo ha cambiato il comportamento dei giocatori sul campo».

Se fossi il presidente di un club a budget limitato e Messi, Mbappé, Cristiano, Haaland avessero tutti 20 anni, chi arruoleresti?

«Tutti e quattro! Ma attenzione che avere 20 anni è difficile. Una parte della vita del giocatore inizia all’età di 20 anni. Ma c’è una seconda parte. Cristiano è al top a 36. Molte persone apprezzano i giocatori per la loro giovinezza. Ma in questo calcio, in questo mondo, con questa pressione, con queste aspettative, come fai a sapere come reagiranno il tuo corpo e la tua mente dopo tre anni di alta competizione? È la sfida più grande di un calciatore. Quando inizi e la corrente ti favorisce perché sei talentuoso, bravo e giovane, tutto va bene e sembra molto semplice, ma ancora non sai quali sono le delusioni. Sarai pronto a combattere quando sorgono problemi o ti sentirai così a tuo agio che la tua aggressività mentale sarà ridotta del 10%? Molte volte, la cosa più umana è perdere la fame se sei già sazio. Quando pensiamo al calcio tendiamo a semplificare le cose. Fama, impatto sociale, denaro, rendono il futuro dei giovani molto difficile da prevedere. Molti club stanno pagando per un futuro che non conosciamo. Dove vedi un giocatore perfetto non c’è macchina, c’è un essere umano imprevedibile. Il mercato è pazzo».