Leicester-Napoli, la moviola: perfetto uso dei cartellini di Tiago Martins

L’arbitro portoghese tiene in un pugno una partita intensa ma non troppo complicata grazie ad un’ottima applicazione dei provvedimenti disciplinari

Decisamente apprezzabile la direzione di Tiago Martins nella sfida tra Leicester e Napoli. Una gara che non ha riservato episodi di difficile interpretazione e che l’arbitro comunque è stato davvero bravo a far svolgere senza patemi.

Fondamentale in questo l’ottimo uso dei cartellini, sempre coerente e frequente quando necessario. Come alla mezzora del primo tempo, quando ne mostra due gialli nel giro di un minuto, uno a Soumaré e l’altro a Di Lorenzo, corretti. Così come condivisibili sono le ammonizioni mostrate a Ndidi (che ne ha prese due) e Vestergaard.

Un piccolo focus merita il giallo ricevuto da Soyuncu, che ha fermato Ounas da ultimo uomo. L’espulsione per questo motivo non è prevista da regolamento, che invece indica come criterio l’acronimo DOGSO, cioè la negazione di una chiara occasione da rete. Non è questo il caso, perché per quanto Ounas abbia superato il difensore avversario, quando viene messo giù ha Bertand nelle immediate vicinanze e quindi non è così chiara la possibilità di andare indisturbato verso la porta di Schmeichel. Ineccepibile anche l’ammonizione a Rrahmani.

L’unico contatto che attira qualche protesta si verifica al 35’ per l’intervento di Insigne su Daka in area di rigore. Anche il replay però mostra la regolarità dell’azione, con il capitano del Napoli che anticipa bene l’attaccante avversario.