La Süddeutsche dipinge il giudice a Madrid come un uomo di fiducia di Florentino Perez

“Uno capace di sentenziare in appena due ore su un caso da 1.500 pagine”. Chi è Ruiz de Lara del Tribunale 17, il giudice che l’Uefa vuole ricusare

Manuel Ruiz de Lara a metà ottobre sarà all’Università basca di Deusto, a Bilbao, per una tavola rotonda dal titolo “Abuso di posizione dominante: il caso Superliga”. Ruiz de Lara ha una certa competenza, in materia. Perché è il giudice il Tribunale commerciale n. 17 di Madrid, che conduce il procedimento. In pratica dibatterà pubblicamente un caso ancora in corso presso il suo tribunale. E questo è solo uno dei motivi che hanno indotto l’Uefa a richiederne la ricusazione per parzialità.

La Sueddeutsche Zeitung racconta chi è il famigerato “giudice di Madrid” che fin dalle prime ore del gole Superlega è diventato il braccio armato di Florentino Perez e soci, esaminando la mozione di ricusazione di 29 pagine della Uefa. E racconta per esempio della velocità quanto meno sospetta del giudice nel deliberare in favore dei “congiurati” già il 20 aprile, con un editto sorprendentemente ampio a protezione del progetto separatista.

I legali dell’Uefa lamentano la “velocità senza precedenti con cui sono state adottate le misure cautelari”: la causa è stata depositata domenica 18 aprile alle 23:38 e trasferita al tribunale commerciale il giorno successivo alle 10:33. Già due ore dopo arriva l’emissione del decreto ingiuntivo, “firmato elettronicamente dal giudice alle 12.53”.

È concepibile – si chiede il quotidiano tedesco, e ovviamente l’Uefa – che una decisione così ampia richieda appena mezza giornata d’esame? La sentenza fulminea riguardava “un complesso processo lungo 157 pagine e composto da 103 elementi di prova per 1500 pagine circa complessive, in cui è coinvolta una forte componente internazionale e viene messa in discussione anche la giurisdizione dei tribunali spagnoli”. Una causa impegnativa che ha enormi implicazioni economiche. Il giudice Ruiz de Lara è riuscito “a indagare sul caso e a produrre una risoluzione di 15 pagine in 24 ore”.