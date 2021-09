La Lega Serie A si sveglia: inviata una dura lettera di protesta a Dazn per i disservizi

La Lega Serie A si sveglia. Dopo aver affidato i diritti tv a Dazn, nonostante i problemi nella trasmissione delle partite l’anno scorso, da via Rossellini è partita una lettera di proteste nei confronti dell’emittente. Lo scrive il Sole 24 Ore.

“La Lega Serie A scrive (per protestare) a Dazn. Così l’associazione ha voluto mettere nero su bianco la sua insoddisfazione nei confronti del servizio fornito dalla piattaforma che si è aggiudicata per il 2021-24 i diritti del massimo campionato con 840 milioni a stagione, ma alle prese con vari blocchi che si sono susseguiti durante le trasmissioni, in streaming, di qualche macth. Bocche cucite in via Rosellini. Ma in Lega serpeggia ora un forte nervosismo sfociato, a quanto risulta al Sole 24 Ore, in una lettera dai toni duri con il richiamo a offrire un servizio in linea con quanto previsto dal contratto”.