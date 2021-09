La Gazzetta sui cambi di Inzaghi: non era meglio lasciare dentro Lautaro invece di Dzeko che si trascinava?

Inter-Real Madrid di Champions League è finita 0-1, con un gol realizzato dalla squadra di Ancelotti all’89’. Un peccato, scrive la Gazzetta dello Sport, soprattutto perché l’Inter ha giocato un ottimo primo tempo e il primo tiro degli spagnoli è arrivato solo al 12’ della ripresa. La squadra di Inzaghi, però, ha sprecato troppo. Ed ha pagato anche le sostituzioni forse sbagliate da Inzaghi.

“Ma se arrivi cinque volte davanti al portiere e vince sempre lui, non puoi non avere colpe. L’Inter ha pagato tanto spreco e anche le sostituzioni del secondo tempo. Comprensibile il tentativo di Inzaghi di soccorrere una squadra che aveva speso tantissimo, ma l’uscita di Perisic e Lautaro ha tolto peso in attacco e ritirato la squadra. Senza Calhanoglu è diminuita la capacità di palleggio. Il bravo, ma esausto Brozovic è rimasto solo. Chi è entrato (Vidal, Dimarco) ha fatto male. Non era meglio lasciare dentro il più giovane Lautaro, invece di Dzeko che alla fine si trascinava?”.