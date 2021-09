La dinastia Maldini continua: Daniel all’esordio da titolare in Serie A

Dopo il nonno Cesare e il padre Paolo, il classe 2001 esordirà dal primo minuto nel campionato italiano contro lo Spezia

In principio fu Cesare Maldini, il cui esordio da titolare in Serie A risale alla stagione 1954/55. Poi è stato il momento del figlio Paolo, nella stagione 1985/86. Adesso è il turno di Daniel, schierato da Stefano Pioli in campo dal primo minuto contro lo Spezia nel ruolo di trequartista nel suo 4-2-3-1.

Daniel Maldini, classe 2001, aveva già esordito in Serie A ed era già partito da titolare in una partita ufficiale in Europa League. Ora invece scenderà in campo dal primo minuto in campionato per la prima volta.