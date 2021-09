Italia Oggi: Sky Italia, 690 milioni di perdite

Nel 2020 i ricavi sono scesi dell’11,8% a 2,9 miliardi, i costi di produzione sono saliti dell’1,1%. In calo abbonamenti residenziali e raccolta pubblicitaria. Ammortamenti e svalutazioni per 674,6 milioni

Lo scrive Italia Oggi, analizzando i conti dell’azienda.

“ A fronte di ricavi 2020 scesi dell’11,8% a 2,888 miliardi di euro, i costi della produzione sono addirittura saliti dell’1,1% . Sky, cioè, a differenza di altri, non ha avuto la flessibilità di correlare la sua struttura costi (determinanti i diritti tv dello sport, che si pagano a prescindere) alla netta discesa dei ricavi. Come spiegano gli amministratori, c’è stato un calo di 178 milioni di euro dei ricavi da abbonamenti residenziali , fermi a 2,39 miliardi di euro rispetto ai 2,57 miliardi del 2019, poiché «cala la base abbonati»; la raccolta pubblicitaria è diminuita di 171 milioni di euro (166 milioni complessivi nel 2020 rispetto ai 337 del 2019); in discesa di 44 milioni di euro i ricavi da installazioni, noleggi ecc, con 24,5 milioni di euro incassati rispetto ai 68,7 milioni del 2019, «per minori nuovi abbonamenti residenziali sottoscritti»”.

I costi della produzione sono saliti a quota 2,865 miliardi di euro. Il costo del lavoro è sceso del 4% a quota 236 milioni di euro.

“Ammortamenti e perdite durevoli da svalutazioni per 674,6 milioni di euro (rispetto ai 232 milioni del 2019), con, ad esempio, l’azzeramento della voce Avviamento, iscritta a bilancio per 299 milioni di euro. Il combinato disposto di ammortamenti e svalutazioni ha determinato per Sky Italia un ebit, o risultato operativo, negativo per 887,8 milioni di euro. E l’effetto fiscale positivo ha portato a una perdita finale di 690 milioni di euro, rispetto al rosso di 18,9 milioni del 2019″.