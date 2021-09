Italia Oggi: Mediaset voleva che Dazn utilizzasse Auditel per rilevare gli ascolti ma Dazn ha detto di no

Secondo quanto scrive Italia Oggi, anche Mediaset, che raccoglie attraverso la sua concessionaria Digitalia ’08 le pubblicità da trasmettere su Dazn, all’inizio ha chiesto che l’Ott utilizzasse Auditel per rilevare gli ascolti, ma che l’over the top si è fermamente opposto.

“La raccolta pubblicitaria di Dazn è curata da Digitalia ’08, concessionaria del gruppo Mediaset. E, secondo quando risulta a ItaliaOggi, il Biscione aveva spinto in un primo tempo verso l’adozione di Auditel come currency per la rilevazione degli ascolti delle partite di Serie A su Dazn, trovando però la ferma opposizione da parte dell’over the top. Peraltro le partite di calcio di Champions League trasmesse da Infinity, l’over the top di Mediaset, vengono rilevate proprio da Auditel, anche se gli ascolti non vengono resi pubblici, ma sono comunque usati dalla concessionaria di Cologno Monzese per le sue proposte commerciali”.