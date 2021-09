Insigne: “Restiamo sereni e non facciamo drammi, sappiamo la forza del gruppo”

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano.

Noi siamo sereni, abbiamo creato molto con la Svizzera ma non siamo stati precisi sotto porta, ma dobbiamo stare tranquilli perché se lo siamo facciamo un grande calcio. Non bisogna buttarci giù, dispiace non aver vinto ma non facciamo drammi. Domani faremo una grande prestazione e segneremo sicuramente.

Sappiamo che qualcuno ci avrà criticato, ma dobbiamo isolarci da ciò che si dice all’esterno. Sappiamo la forza del gruppo che abbiamo creato e non dobbiamo farci condizionare, continuando a lavorare per toglierci grandi soddisfazioni.